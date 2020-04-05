В Умані в ніч на неділю сталася пожежа у готельно-ресторанному комплексі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Черкаській області в ніч на неділю вигоріла частина готельно-ресторанного комплексу “Хуторок Слобода”, що в Умані. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), передає УНН.
Так, повідомляється, що в ніч на неділю, 5 квітня, о 00 год. 50 хв. у м. Умань на території готельно-ресторанного комплексу “Хуторок Слобода” виникла пожежа.
Ліквідувати пожежу вдалось лише через три години — о 3:45.
Зазначається, що жертв чи постраждалих немає.
“Вогнем знищено дерев’яну двохповерхову будівлю кафе, одноповерхову будівлю кухні та вісім дерев’яних альтанок на загальній площі близько 1 тис. 700 м2”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, в Києві зафіксовано майже 150 пожеж в екосистемі за останні 12 днів.