В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Черкасской области в ночь на воскресенье выгорела часть гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода", что в Умани. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает УНН.
Так, сообщается, что в ночь на воскресенье, 5 апреля, в 00 час. 50 мин. в г. Умань на территории гостинично-ресторанного комплекса “Хуторок Слобода” возник пожар.
Ликвидировать пожар удалось лишь через 3 часа — в 3:45.
Отмечается, что жертв или пострадавших нет.
“Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1 тыс. 700 м2”, — сообщили спасатели.
Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.