В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92164 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101888 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104003 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103143 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111340 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100253 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104844 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106552 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131492 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130432 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

В Умани в ночь на воскресенье произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

Киев  •  УНН

 • 48650 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Черкасской области в ночь на воскресенье выгорела часть гостинично-ресторанного комплекса "Хуторок Слобода", что в Умани. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает УНН.

Так, сообщается, что в ночь на воскресенье, 5 апреля, в 00 час. 50 мин. в г. Умань на территории гостинично-ресторанного комплекса “Хуторок Слобода” возник пожар.

Ликвидировать пожар удалось лишь через 3 часа — в 3:45.

Отмечается, что жертв или пострадавших нет.

“Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1 тыс. 700 м2”, — сообщили спасатели.

Напомним, в Киеве зафиксировано почти 150 пожаров в экосистеме за последние 12 дней.

Украинские Национальные Новости

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