В "Укрзалізниці" розповіли про затримку поїзда Перемишль - Київ на понад 6 годин: що сталося

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"Всіх дочекалися та мчимо додому. Перепрошуємо у решти пасажирів за затримку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" відкрила дві нові колії до кордону з Румунією, це може дозволити відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів.