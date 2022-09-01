В "Укрзалізниці" розповіли про затримку поїзда Перемишль - Київ на понад 6 годин: що сталося
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Поїзд №716 Перемишль - Київ вирушив із затримкою 6 год 27 хв через спізнення польських потягів з українськими пасажирами на пересадку, пише УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
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"Всіх дочекалися та мчимо додому. Перепрошуємо у решти пасажирів за затримку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" відкрила дві нові колії до кордону з Румунією, це може дозволити відкрити нові маршрути для пасажирських поїздів.