В "Укрзализныце" рассказали о задержке поезда Перемышль - Киев более чем на 6 часов: что произошло

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"Всех дождались и несемся домой. Извиняемся перед остальными пассажирами за задержку", - говорится в сообщении.

Напомним

"Укрзализныця" открыла два новых пути до границы с Румынией, это может позволить открыть новые маршруты для пассажирских поездов.