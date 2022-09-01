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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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В "Укрзализныце" рассказали о задержке поезда Перемышль - Киев более чем на 6 часов: что произошло

Киев • УНН

 • 182485 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Поезд №716 Перемышль - Киев отправился с задержкой 6 ч 27 мин из-за опоздания польских поездов с украинскими пассажирами на пересадку, пишет УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

В "Укрзализныце" рассказали о задержке поезда Перемышль - Киев более чем на 6 часов: что произошло

Цитата

"Всех дождались и несемся домой. Извиняемся перед остальными пассажирами за задержку", - говорится в сообщении.

Напомним 

"Укрзализныця" открыла два новых пути до границы с Румынией, это может позволить открыть новые маршруты для пассажирских поездов.

Украинские Национальные Новости

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