В “Укрзалізниці” розповіли про причини сходження вантажного поїзду з рейок

"Причиною сходу є незадовільне утримання колії підприємством “Львівресурс”, — сказано в повідомленні.

Так, більше години, з 22:35 до 23:50, 27 листопада було перекрито рух автомобілів на автодорозі Київ — Львів. У відомстві пояснили, що таку ситуацію спричинило ПП “Львівресурс”, коли, належний йому локомотив виконував маневрові роботи на під’їзній колії цього підприємства на станції Запитів, перед переїздом стався схід вантажного вагона. Причиною сходу стало незадовільне утримання колії підприємством “Львівресурс”. Упродовж трьох годин залізничники ПАТ “Укрзалізниця” підняли вагон та встановили на рейки.

Нагадаємо, 27 листопада на Львівщині вантажний потяг зійшов з рейок та прекрив трасу “Київ -Чоп”.