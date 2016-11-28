В "Укрзализныце" рассказали о причинах схода грузового поезда с рельсов

"Причиной схода является неудовлетворительное содержание пути предприятием "Львовресурс", - сказано в сообщении.

Так, более часа, с 22:35 до 23:50, 27 ноября было перекрыто движение автомобилей на автодороге Киев - Львов. В ведомстве пояснили, что такую ​​ситуацию повлекло ЧП "Львовресурс", когда, принадлежащий ему локомотив выполнял маневровые работы на подъездном пути этого предприятия на станции Запросов, перед переездом произошел сход грузового вагона. Причиной схода стало неудовлетворительное содержание пути предприятием "Львовресурс". В течение трех часов железнодорожники ПАО "Укрзализныця" подняли вагон и установили на рельсы.

Напомним, 27 ноября во Львовской области грузовой поезд сошел с рельсов и перекрыл трассу "Киев-Чоп".