В Укрзалізниці назвали причину задимлення в електричці на Вінниччині

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Вінницькій області задимлення хвостового вагона електропоїзда Козятин — Жмеринка ймовірно спричинили невідомі особи, які занесли туди вогонь. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

“Причиною задимлення хвостового вагона електропоїзда Козятин — Жмеринка, що виникло 31 липня на перегоні Браїлів — Жмеринка, ймовірно, стало занесення вогню невідомими особами. Такі висновки зробила комісія з розслідування випадку”, — йдеться в повідомленні.

Також, під час огляду рухомого складу з’ясувалося, що двері службового тамбура кабіни керування були напіввідчинені та спрацювала охоронна сигналізація кабіни керування хвостового вагона.

“Подія спричинила затримку п’яти пасажирських поїздів та одного приміського. Розслідування обставин випадку продовжується”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня У Вінницькій області сталася пожежа у вагоні електрички.

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