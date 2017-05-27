В "Укрзалізниці" назвали можливі причини аварії на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Комісія "Укрзалізниці" розглядає дві можливі причини, внаслідок чого трапилось зіткнення поїздів на Хмельниччині. Про це повідомив голова наглядової ради "Укрзалізниці" Євген Кравцов, який перебуває на місці аварії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Наразі розглядаються дві версії. Перша — грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга — хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива”, — зазначив Євген Кравцов.
Також голова наглядової ради повідомив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації, а "Укрзалізниця" візьме на себе витрати на лікування постраждалих.
Пасажири, що перебували в поїзді, доставлені до місця призначення.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 годині на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива. Легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти.