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В "Укрзалізниці" назвали можливі причини аварії на Хмельниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Комісія "Укрзалізниці" розглядає дві можливі причини, внаслідок чого трапилось зіткнення поїздів на Хмельниччині. Про це повідомив голова наглядової ради "Укрзалізниці" Євген Кравцов, який перебуває на місці аварії, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

В "Укрзалізниці" назвали можливі причини аварії на Хмельниччині

“Наразі розглядаються дві версії. Перша — грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга — хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива”, — зазначив Євген Кравцов.

Також голова наглядової ради повідомив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації, а "Укрзалізниця" візьме на себе витрати на лікування постраждалих.

Пасажири, що перебували в поїзді, доставлені до місця призначення.

Нагадаємо, 27 травня о 5:55 годині на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда № 139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. У результаті цієї транспортної події стався схід одного пасажирського вагона та локомотива. Легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти.

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