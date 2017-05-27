В "Укрзализныце" назвали возможные причины аварии в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Комиссия "Укрзализныци" рассматривает две возможные причины, вследствие чего произошло столкновение поездов в Хмельницкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Укрзализныци" Евгений Кравцов, который находится на месте аварии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - отметил Евгений Кравцов.
Также председатель наблюдательного совета сообщил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а "Укрзализныця" возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.
Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения.
Напомним, 27 мая в 5:55 часов на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда № 139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этой транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива. Легкие травмы получили 6 пассажиров, 4 из них дети .