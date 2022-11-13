В "Укрзалізниці" анонсували запуск потягу до Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Укрзалізниці розповіли про підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.
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"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись із ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону. Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко. Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсону. Бо Херсон це Україна!", - написав Камишін.
Додамо
Укрзалізниця повідомила, що відкриває продажі на ще два анонсовані у новому графіку маршрутів рейси.
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- №266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.
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- №65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поізд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.
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