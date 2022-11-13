В "Укрзалізниці" анонсували запуск потягу до Херсона

Цитата

"Довгий день. Але ми мали добратись до Херсону. Оцінити пошкодження, скоординуватись із ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсону. Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони пофіксимо швидко. Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсону. Бо Херсон це Україна!", - написав Камишін.

Додамо

Укрзалізниця повідомила, що відкриває продажі на ще два анонсовані у новому графіку маршрутів рейси.



№266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.

