В "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда в Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
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"Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон. Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон. Потому что Херсон это Украина!", - написал Камышин.
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Укрзализныця сообщила, что открывает продажи на еще два анонсированных в новом графике маршрутов рейсы.
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- №266/265 Ужгород — Ковель будет отправляться с 17 ноября по нечетным из Ужгорода в 21:20, в Ковель будет прибывать в 13:50. В обратном направлении из Ковеля поезд будет отправляться с 18 ноября по парным в 14:58, в Ужгород будет прибывать в 6:52.
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- №65/66 Харьков — Умань (через Днепр) будет отправляться из Харькова с 17 ноября по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении, из Умани, поезд будет отправляться по парным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.
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