В "Укрзализныце" анонсировали запуск поезда в Херсон

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"Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон. Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксим быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон. Потому что Херсон это Украина!", - написал Камышин.

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Укрзализныця сообщила, что открывает продажи на еще два анонсированных в новом графике маршрутов рейсы.



№266/265 Ужгород — Ковель будет отправляться с 17 ноября по нечетным из Ужгорода в 21:20, в Ковель будет прибывать в 13:50. В обратном направлении из Ковеля поезд будет отправляться с 18 ноября по парным в 14:58, в Ужгород будет прибывать в 6:52.

