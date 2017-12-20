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В "Укртрансгазі" розповіли, коли оператор ГТС буде готовий до виділення в окремий підрозділ

В "Укртрансгазі" розповіли, коли оператор ГТС буде готовий до виділення в окремий підрозділ

Київ • УНН

 • 11689 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Структура оператора підземних сховищ газу (ПСГ) буде готовою до виділення в окремий структурний підрозділ після завершення нинішнього опалювального сезону. Про це повідомив на прес-конференції т.в.о. голови ПАТ "Укртрансгаз" Мирослав Химко, передає кореспондент УНН.

"Відокремлення оператора ПСГ ми сьогодні активно проводимо. З тих філій, де в нас перебували підземні сховища газу, ми їх виводимо в окремий структурний підрозділ. Таким чином, у кінці опалювального сезону ми сподіваємося, що сама структура оператора ПСГ буде готова для відповідного опрацювання і виділення в окремий підрозділ", - сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня розпочала роботу філія у структурі ПАТ “Укртрансгаз” “Оператор ГТС України”.

Українські Національні Новини

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