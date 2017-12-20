В "Укртрансгазе" рассказали, когда оператор ГТС будет готов к выделению в отдельное подразделение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Структура оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) будет готова к выделению в отдельное структурное подразделение после завершения нынешнего отопительного сезона. Об этом сообщил на пресс-конференции и.о. председателя ПАО "Укртрансгаз" Мирослав Химко, передает корреспондент УНН.
“Отделение оператора ПХГ мы сегодня активно проводим. С тех филиалов, где у нас находились подземные хранилища газа, мы их выводим в отдельное структурное подразделение. Таким образом, в конце отопительного сезона мы надеемся, что сама структура оператора ПХГ будет готова для соответствующей обработки и выделение в отдельное подразделение”, — сказал он.
Напомним, 1 декабря начал работу филиал в структуре ПАО “Укртрансгаз” “Оператор ГТС Украины”.