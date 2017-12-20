В "Укртрансгазе" рассказали, когда оператор ГТС будет готов к выделению в отдельное подразделение

“Отделение оператора ПХГ мы сегодня активно проводим. С тех филиалов, где у нас находились подземные хранилища газа, мы их выводим в отдельное структурное подразделение. Таким образом, в конце отопительного сезона мы надеемся, что сама структура оператора ПХГ будет готова для соответствующей обработки и выделение в отдельное подразделение”, — сказал он.

Напомним, 1 декабря начал работу филиал в структуре ПАО “Укртрансгаз” “Оператор ГТС Украины”.