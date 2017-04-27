В "Укртрансгазі" не виключили нарощення закачування газу з Європи у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна на сьогодні здійснює імпорт газу з Європи у режимі 22,3 млн куб. м газу на добу, збільшення цього обсягу не виключене у травні. Про це повідомив УНН прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“Імпорт з ЄС здійснюємо в режимі 22,3 млн куб. м”, - зазначив він.
На уточнення УНН про те, чи планується збільшення обсягів закачування газу з Європи, М.Білявський уточнив: “Технічні можливості є, все залежить від заявок від трейдерів. Можливо, у травні”.
За словами М.Білявського, транзит здійснюється традиційно стабільно в режимі 254,3 млн куб. м на добу.
Як повідомляв УНН, з посиланням на дані “Укртрансгазу”, станом на 25 квітня обсяг газу в підземних сховищах України становив 8,278 млрд куб. На сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Нагадаємо, “Нафтогаз” розпочав відбір компаній, які постачатимуть газ Україні на кошти ЄБРР на загальну суму до 300 млн дол.
Також нагадаємо, у "Нафтогазі" повідомили, що ціна газу з Європи за травень на 30 дол. дешевше ніж у "Газпрому".