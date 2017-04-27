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В "Укртрансгазе" не исключили наращивание закачки газа из Европы в мае

Киев • УНН

 • 19933 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина на сегоднешний час осуществляет импорт газа из Европы в режиме 22,3 млн куб. м газа в сутки, увеличение этого объема не исключено в мае. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

В "Укртрансгазе" не исключили наращивание закачки газа из Европы в мае

"Импорт из ЕС осуществляем в режиме 22,3 млн куб. м", - отметил он.

На уточнение УНН о том, планируется увеличение объемов закачки газа из Европы, М.Белявский уточнил: "Технические возможности есть, все зависит от заявок от трейдеров. Возможно, в мае".

По словам М.Белявского, транзит осуществляется традиционно стабильно в режиме 254,3 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНН, со ссылкой на данные "Укртрансгаза", по состоянию на 25 апреля объем газа в подземных хранилищах Украины составил 8,278 млрд куб. На сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.

Напомним, "Нафтогаз" начал отбор компаний, которые будут поставлять газ Украине на средства ЕБРР на общую сумму до 300 млн долл.

Также напомним, в "Нафтогазе" сообщили, что цена газа из Европы за май на 30 долл. дешевле чем у "Газпрома".

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