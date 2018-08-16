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В Укргідрометцентрі не змогли зафіксувати кількість опадів в епіцентрі київської зливи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Українському гідрометцентрі не змогли зафіксувати кількість опадів в епіцентрі зливи, яка сталася сьогодні вночі в Києві, щоб з'ясувати, чи було це стихійне явище. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передає УНН.

В Укргідрометцентрі не змогли зафіксувати кількість опадів в епіцентрі київської зливи

“На жаль, кількість пунктів спостереження у столиці обмежена, і саме епіцентр стихії пройшов повз них. Максимальна кількість опадів на одному з пунктів становила тільки 17 мм, і, за критеріями, це не стихійне явище”, — сказано у повідомленні.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, ріки води у центрі Києва можна пояснити тим, що сухе листя з дерев забило зливні системи.

“Величезні калюжі і „ріки“ у центрі міста, частково можна пояснити за рахунок попередньої посухи — листя на деревах почали потроху вже підсихати і тому під час поривів вітру інтенсивно опадало та потрапляло у зливні системи, які і так в нас не вирізняються великою пропускною здатністю”, — зазначили синоптики.

Також зазначається, що 15 серпня був найтепліший день цього літа — температура сягнула позначки у 33 градуси.

Як повідомляв УНН, вночі 15 серпня в Києві пройшла сильна злива: на головній вулиці столиці затоплені підземні переходи та деякі приміщення, повалені дерева, а також обвалилася частина будівлі на Хрещатику, де раніше сталася пожежа.

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