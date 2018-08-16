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В Укргидрометцентре не смогли зафиксировать количество осадков в эпицентре киевского ливня

Киев • УНН

 • 10464 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украинском гидрометцентре не смогли зафиксировать количество осадков в эпицентре ливня, который произошел сегодня ночью в Киеве, чтобы выяснить, было ли это стихийное явление. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.

В Укргидрометцентре не смогли зафиксировать количество осадков в эпицентре киевского ливня

"К сожалению, количество пунктов наблюдения в столице ограничено, и именно эпицентр стихии прошел мимо. Максимальное количество осадков в одном из пунктов составляло только 17 мм, и по критериям, это не стихийное явление", - сказано в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, реки воды в центре Киева можно объяснить тем, что сухие листья с деревьев забили сливные системы.

"Огромные лужи и "реки" в центре города частично можно объяснить за счет предварительной засухи - листья на деревьях начали понемногу уже подсыхать и поэтому во время порывов ветра интенсивно опадали и попадало в сливные системы, которые и так у нас не отличаются большой пропускной способностью", - отметили синоптики.

Также отмечается, что 15 августа был самым теплым днем этого лета - температура достигла отметки в 33 градуса.

Как сообщал УНН, ночью 15 августа в Киеве прошел сильный ливень: на главной улице столицы затоплены подземные переходы и некоторые помещения, повалены деревья, а также обрушилась часть здания на Крещатике, где раньше произошел пожар.

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