В "Укренерго" назвали наслідки зриву ремонтів АЕС

Зазначається, що за підсумками тижня виробництво електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) склало 1,39 млрд кВт•год, що на 1,1% більше від показника минулого тижня (1,37 млрд кВт•год), але є недостатнім для задоволення потреб споживачів.

"Зростання споживання електроенергії, значне зменшення виробництва е/е ВДЕ та неможливість підключення до мережі додаткових енергоблоків АЕС призвели до того, що для забезпечення балансу доводилося збільшувати потужність теплових (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС). Як наслідок, ТЕС за тиждень виробили 1,16 млрд кВт•год, що на 20,2% більше показника минулого тижня (0,96 млрд кВт•год)", - поінформували в Укренерго.

Нагадаємо, причиною дефіциту атомної електроенергії в Україні став несвоєчасний вивід з ремонту енергоблоків АЕС. "Енергоатом" мав завершити ремонти до осінньо-зимового періоду, однак в ремонті досі перебувають 5 із 15 енергоблоків.

Восени "Енергоатом" зазначив, що не зможе збільшити потужність АЕС на 4,2 млрд кВтгод, як це було передбачено планом. Втім, після втручання Міненерго, "Енергоатом" таки знайшов ресурси надолужити 3 млрд кВтгод. Решта 1,2 млрд кВтгод для атомної генерації залишається вакантною.

“Лише після втручання в.о. міністра і відповідного доручення ремонтної комісії при Міненерго "Енергоатомом" було доопрацьовано попередньо подані графіки ремонтної кампанії на 2021 рік, що дозволило підприємству збільшити свої планові показники виробництва електричної енергії на майже 3 млрд кВтгод. При цьому, в енергосистемі наявний резерв до подальшого збільшення обсягів виробництва АЕС ще на 1,2 млрд кВтгод, який підприємство поки не може використати через неоптимальне планування графіків ремонтів”, — зазначили в Міністерстві.