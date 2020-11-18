В "Укрэнерго" назвали последствия срыва ремонтов АЭС

Отмечается, что по итогам недели производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) составило 1,39 млрд кВт•ч, что на 1,1% больше показателя прошлой недели (1,37 млрд кВт•ч), но недостаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

"Рост потребления электроэнергии, значительное уменьшение производства э/э ВИЭ и невозможность подключения к сети дополнительных энергоблоков АЭС привели к тому, что для обеспечения баланса приходилось увеличивать мощность тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС). Как следствие, ТЭС за неделю произвели 1,16 млрд кВт•ч, что на 20,2% больше показателя прошлой недели (0,96 млрд кВт•ч)", - проинформировали в Укрэнерго.

Напомним, причиной дефицита атомной электроэнергии в Украине стал несвоевременный вывод из ремонта энергоблоков АЭС. "Энергоатом" должен завершить ремонты к осенне-зимнему периоду, однако в ремонте до сих пор находятся 5 из 15 энергоблоков.

Осенью "Энергоатом" отметил, что не сможет увеличить мощность АЭС на 4,2 млрд кВтч, как это было предусмотрено планом. Впрочем, после вмешательства Минэнерго, "Энергоатом" нашел ресурсы наверстать 3 млрд кВтч. Остальные 1,2 млрд кВтч для атомной генерации остается вакантной.

"Только после вмешательства и.о. министра и соответствующего поручения ремонтной комиссии при Минэнерго "Энергоатомом" были доработаны предварительно представленные графики ремонтной кампании на 2021 год, что позволило предприятию увеличить свои плановые показатели производства электроэнергии на почти 3 млрд кВтч. При этом в энергосистеме имеется резерв к дальнейшему увеличению объемов производства АЭС еще на 1,2 млрд кВтч, который предприятие пока не может использовать из-за неоптимального планирования графиков ремонтов", - отметили в Министерстве.