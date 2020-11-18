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В "Укрэнерго" назвали последствия срыва ремонтов АЭС

В "Укрэнерго" назвали последствия срыва ремонтов АЭС

Киев  •  УНН

 • 10383 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Дефицит атомной электроэнергии в Украине приходится компенсировать тепловой генерацией. Об этом сообщил главный диспетчер страны "Укрэнерго", передает УНН.

Отмечается, что по итогам недели производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) составило 1,39 млрд кВт•ч, что на 1,1% больше показателя прошлой недели (1,37 млрд кВт•ч), но недостаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

"Рост потребления электроэнергии, значительное уменьшение производства э/э ВИЭ и невозможность подключения к сети дополнительных энергоблоков АЭС привели к тому, что для обеспечения баланса приходилось увеличивать мощность тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС). Как следствие, ТЭС за неделю произвели 1,16 млрд кВт•ч, что на 20,2% больше показателя прошлой недели (0,96 млрд кВт•ч)", - проинформировали в Укрэнерго.

Напомним, причиной дефицита атомной электроэнергии в Украине стал несвоевременный вывод из ремонта энергоблоков АЭС. "Энергоатом" должен завершить ремонты к осенне-зимнему периоду, однако в ремонте до сих пор находятся 5 из 15 энергоблоков.

Осенью "Энергоатом" отметил, что не сможет увеличить мощность АЭС на 4,2 млрд кВтч, как это было предусмотрено планом. Впрочем, после вмешательства Минэнерго, "Энергоатом" нашел ресурсы наверстать 3 млрд кВтч. Остальные 1,2 млрд кВтч для атомной генерации остается вакантной.

"Только после вмешательства и.о. министра и соответствующего поручения ремонтной комиссии при Минэнерго "Энергоатомом" были доработаны предварительно представленные графики ремонтной кампании на 2021 год, что позволило предприятию увеличить свои плановые показатели производства электроэнергии на почти 3 млрд кВтч. При этом в энергосистеме имеется резерв к дальнейшему увеличению объемов производства АЭС еще на 1,2 млрд кВтч, который предприятие пока не может использовать из-за неоптимального планирования графиков ремонтов", - отметили в Министерстве.

Украинские Национальные Новости

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