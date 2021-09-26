В Україну знову йде похолодання: де очікувати зниження температури

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 27-29 вересня, в Україні без опадів, лише у вівторок в східній частині місцями невеликий дощ.

Температура завтра вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 18-20°; 28-29 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, зниження температури на 2-4°.

Додамо

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-9°, вдень 13-15°.

Доповнення

Метеоролог не виключала раніше, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.