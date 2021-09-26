В Украину снова идет похолодание: где ожидать снижения температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На большинстве территории Украины со вторника ожидается похолодание на несколько градусов. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 27-29 сентября, в Украине без осадков, лишь во вторник в восточной части местами небольшой дождь.
Температура завтра ночью 4-9° тепла, днем 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°; 28-29 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, понижение температуры на 2-4°.
Добавим
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 6-9°, днем 13-15°.
Дополнение
Метеоролог не исключала, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.