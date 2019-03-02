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В Україну завозять уп'ятеро більше маргарину, ніж масла

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні в Україну було завезено 90 тонн вершкового масла загальною вартістю 585 тис. дол., що у грошовому виразі уп'ятеро більше, ніж масла, передає УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Так, у січні в Україні було поставлено 1,3 тис. тонн маргарину загальною вартістю 3,2 млн дол.

Найбільше вершкового масла в Україну везуть з Нідерландів (307 тис. дол.), Німеччини (164 тис. дол.) та Франції (57 тис. дол.).

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Маргарин в Україну везуть зі Швеції (1,3 млн дол.), Туреччини (438 тис. дол.) та Малайзії (250 тис. дол.).

Як повідомляв УНН, фальсифікат на ринку вершкового масла становить до 60%.

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