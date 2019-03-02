В Украину завозят в пять раз больше маргарина, чем масла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе в Украину было ввезено 90 тонн сливочного масла общей стоимостью 585 тыс. Долл., Передает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
Также в январе в Украине было поставлено 1,3 тыс. Тонн маргарина общей стоимостью 3200000 долл.
Больше сливочного масла в Украину везут из Нидерландов (307 тыс. Долл.), Германии (164 тыс. Долл.) И Франции (57 тыс. Долл.).
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Маргарин в Украине везут из Швеции (1300000 долл.), Турции (438 тыс. Долл.) И Малайзии (250 тыс. Долл.).
Как сообщал УНН, фальсификат на рынке сливочного масла составляет до 60%.