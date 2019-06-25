В Україну заборонили ввезення двох книг з РФ

Як повідомляється, відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.



"Зокрема, не дозволено ввозити книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "Монополию" (видавець - ТОВ "Издательство "Добрая книга", м. Москва), у якій рекламується видання, не дозволене раніше до ввезення в Україну через присутність у тексті пропагандистських гасел держави-агресора", - йдеться у повідомленні.



Також не буде ввозитися в Україну книга Д. Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московського видавництва ТОВ "Альпина нон-фикшн". Кілька сторінок цього видання присвячено історії Київської Русі, яку автор трактує з позиції політично заангажованої сучасної російської історіографії. Зокрема, Київську Русь він називає Росією, а київських князів – російськими, історія Київської Русі в його уяві – це історія Російської держави.

Як зазначається, імпортери мали намір завезти по 5 тисяч примірників цих двох видань.



Прес-служба Держкомтелерадіо підсумувала, що загалом, починаючи з 20 травня 2017 року у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України № 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України", Держкомтелерадіо надав 3 490 відмов у видачі дозволів.



Нагадаємо, в Україну заборонили ввезення п'яти книг з РФ.