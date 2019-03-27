В Україну заборонили ввозити книжки, які увійшли до санкційного списку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення зупиняє видачу суб’єктам господарювання дозволів на ввезення книг з РФ, що увійшли до санкційного списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
“Держкомтелерадіо зупиняє видачу суб’єктам господарювання дозволів на ввезення книг з РФ, які виготовлені видавництвами, що увійшли до санкційного списку. Також на строк застосування спеціальних економічних санкцій зупинено дію дозволів, виданих раніше, на ввезення на митну територію України видавничої продукції від юридичних осіб держави-агресора, які потрапили під санкції”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на строк застосування спеціальних економічних санкцій зупинено дію дозволів, виданих раніше, на ввезення на митну територію України видавничої продукції від юридичних осіб держави-агресора, які потрапили під санкції.
Зокрема, не буде ввозитися видавнича продукція ТОВ “ТД Алгоритм”, ЗАТ “Книжковий світ”, ТОВ “Видавництво “Ексмо”, ТОВ “Видавництво “Віче”, ТОВ “Видавництво Центрполіграф”, ТОВ “Видавництво “Яуза”, ТОВ “Видавництво “АСТ”, ТОВ “Видавничий дім “Пітер”, ТОВ “Яуза-прес”.
Нагадаємо, відповідно до рішення РНБО, про застосування антиукраїнських санкцій, Держкомтелерадіо застосувало економічні санкції та інші обмежувальні санкції до 9 російських видавництв та трьох інтернет-порталів, які поширювали пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту.