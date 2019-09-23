В Україну з робочим візитом прибула делегація Міноборони Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Делегація Міністерства оборони Великої Британії прибула до України з робочим візитом і відвідала Міністерство оборони України. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
“Основна мета візиту іноземної делегації — демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері”, — йдеться в повідомленні.
Під час візиту делегація відвідала Меморіальний комплекс та вшанувала пам’ять загиблих українських героїв.
Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, якщо США і Велика Британія отримають від України запит про допомогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то вони готові допомогти.