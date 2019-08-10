В Україну з понеділка повернеться спекотне літо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. З понеділка, 12 серпня, в Україну повернеться спекотне літо, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“11 та 13 серпня у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території, 12 серпня по всій Україні без опадів”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Укргідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий.
“Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-32°, на півдні Одещини, 12-13 серпня і на Прикарпатті та Закарпатті місцями 33-35° (завтра у північних та східних областях 23-28°)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні завтра очікують спеку і грози.