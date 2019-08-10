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В Україну з понеділка повернеться спекотне літо

В Україну з понеділка повернеться спекотне літо

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. З понеділка, 12 серпня, в Україну повернеться спекотне літо, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

“11 та 13 серпня у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території, 12 серпня по всій Україні без опадів”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий.

“Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-32°, на півдні Одещини, 12-13 серпня і на Прикарпатті та Закарпатті місцями 33-35° (завтра у північних та східних областях 23-28°)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні завтра очікують спеку і грози.

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