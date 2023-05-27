В Україну йдуть дощі: де і коли чекати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У найближчі три дні в Україні очікуються короткочасні дощі, а місцями грози, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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"У найближчі три доби на півдні, сході країни, Дніпропетровщині, завтра й Кіровоградщині, 29-30 травня також у Карпатах і на Закарпатті короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - повідомили в Укргідрометцентрі.
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За даними синоптиків, температура вночі в західних, північних, 29-30 травня і в центральних областях 6-12°, на решті території 10-16°; вдень 18-24°, у південних, завтра й у східних областях до 26°.
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