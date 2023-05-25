Рівень небезпеки - жовтий: українців попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні на Київщині і наступного дня по всій Україні, крім північних областей, очікуються грози, рівень небезпечності - жовтий, попереджає Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
За даними Укргідрометцентру, 25 травня на Лівобережжі, Київщині, у південній частині, Карпатах та на Закарпатті очікуються грози (І рівень небезпеки, жовтий). А також по Україні 26 травня, крім більшості північних областей (І рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці попереджають, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
У КМДА нагадали, що у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів потрібно звертайтись до диспетчерської «Київавтодору». Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду». Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників.
Окрім того, за даними гідрометцентру, 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах: на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).
Водночас 26-28 травня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, східних, південно-східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найвищий рівень пожежної небезпеки утримається в Україні