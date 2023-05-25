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Рівень небезпеки - жовтий: українців попередили про грози

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні на Київщині і наступного дня по всій Україні, крім північних областей, очікуються грози, рівень небезпечності - жовтий, попереджає Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

За даними Укргідрометцентру, 25 травня на Лівобережжі, Київщині, у південній частині, Карпатах та на Закарпатті  очікуються грози (І рівень небезпеки, жовтий). А також по Україні 26 травня, крім більшості північних областей (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці попереджають, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

У КМДА нагадали, що у разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів потрібно звертайтись до диспетчерської «Київавтодору». Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду». Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників.

Окрім того, за даними гідрометцентру, 25-29 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах: на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Водночас 26-28 травня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, східних, південно-східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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