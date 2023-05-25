Уровень опасности - желтый: украинцев предупредили о грозах

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня в Киевской области и на следующий день по всей Украине, кроме северных областей, ожидаются грозы, уровень опасности - желтый, предупреждает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

По данным Укргидрометцентра, 25 мая на Левобережье, Киевской области, в южной части, Карпатах и на Закарпатье  ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый). А также по Украине 26 мая, кроме большинства северных областей (І уровень опасности, желтый).

Специалисты предупреждают, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА напомнили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров нужно обращаться в диспетчерскую «Киевавтодора». Если упало дерево или сломались ветки - звонить в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя». Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей.

Кроме того, по данным гидрометцентра, 25-29 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах: на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности - оранжевый).

В то же время 26-28 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, восточных, юго-восточных областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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