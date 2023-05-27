В Украину идут дожди: где и когда ждать

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"В ближайшие трое суток на юге, востоке страны, Днепропетровщине, завтра и Кировоградщине, 29-30 мая также в Карпатах и на Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, температура ночью в западных, северных, 29-30 мая и в центральных областях 6-12°, на остальной территории 10-16°; днем 18-24°, в южных, завтра и в восточных областях до 26°.

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