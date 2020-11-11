В Україну йде похолодання: вночі очікують до 6° морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У наступні три доби в Україні стане відчутно прохолодніше. Вночі температура опуститься до 6° морозу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У наступні три доби без істотних опадів, лише в суботу в північних областях місцями невеликі опади”, — повідомили синоптики.
Крім того, за даними Укргідрометцентру, вночі та вранці подекуди туман.
“Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 13-14 листопада у східних областях до 6° морозу; вдень 1-7° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 10°”, — повідомили синоптики.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.