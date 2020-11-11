В Украину идет похолодание: ночью ожидается до 6° мороза

"В следующие трое суток без существенных осадков, только в субботу в северных областях местами небольшие осадки", - сообщили синоптики.

Кроме того, согласно данным Укргидрометцентра, ночью и утром местами туман.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 13-14 ноября в восточных областях до 6° мороза; днем 1-7° тепла, на юге страны и Закарпатье до 10°", - сообщили синоптики.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.