В Україну йде аномальна спека - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, вдень у західних, південних та східних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні Одещини до 23°; вдень 26-31°, у південній частині до 34°, на високогір'ї Карпат 20-25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"20-21 червня в Україна мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, град; на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 19-24°; вдень 28-33°, на півдні та сході країни 31-36°. 22- 23 червня у західній частині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. На решті території країни без опадів, лише 23 червня у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни до 36°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, до кінця тижня в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.