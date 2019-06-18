В Украину идет аномальная жара - синоптики

"20-21 июня в Украине переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей 19-24 °, днем 28-33 °, на юге и востоке страны 31-36 °. 22- 23 июня в западной части кратковременный дождь, гроза, температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °. на остальной территории страны без осадков, лишь 23 июня в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21 °, на побережье морей до 24 °, днем 29-34 °, на юге и востоке страны до 36 °", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, до конца недели в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность .