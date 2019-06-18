В Украину идет аномальная жара - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. Ночью на Закарпатье, днем в западных, южных и восточных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 °, на юге Одесской области до 23 °; днем 26-31 °, в южной части до 34 °, на высокогорье Карпат 20-25 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"20-21 июня в Украине переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °, на побережье морей 19-24 °, днем 28-33 °, на юге и востоке страны 31-36 °. 22- 23 июня в западной части кратковременный дождь, гроза, температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °. на остальной территории страны без осадков, лишь 23 июня в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 16-21 °, на побережье морей до 24 °, днем 29-34 °, на юге и востоке страны до 36 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, до конца недели в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность .