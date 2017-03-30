В Україну торік повернули 32 постраждалих від торгівлі людьми українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україну минулого року повернули 32 українців, постраждалих через торгівлю людьми за кордоном. Про це УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС України.
"2016-го за сприяння консулів повернуто на Батьківщину 32 громадян України-жертв торгівлі людьми за кордоном", - йдеться у повідомленні департаменту МЗС у Twitter.
Нагадаємо, раніше помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що канали торгівлі людьми найчастіше виявляються у напрямку РФ, деяких країн ЄС, а також Туреччини, ОАЕ та Китаю.