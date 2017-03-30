В Украину в прошлом году вернули 32 пострадавших от торговли людьми украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украину в прошлом году вернули 32 украинцев, пострадавших от торговли людьми за рубежом. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.
"2016-го при содействии консулов возвращены на родину 32 граждан Украины-жертв торговли людьми за рубежом", - говорится в сообщении департамента МИД в Twitter.
Напомним, ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что каналы торговли людьми чаще всего выявляют в направлении РФ, некоторых стран ЕС, а также Турции, ОАЭ и Китая.