В Украину в прошлом году вернули 32 пострадавших от торговли людьми украинцев

"2016-го при содействии консулов ​​возвращены на родину 32 граждан Украины-жертв торговли людьми за рубежом", - говорится в сообщении департамента МИД в Twitter.

Напомним, ранее помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что каналы торговли людьми чаще всего выявляют в направлении РФ, некоторых стран ЕС, а также Турции, ОАЭ и Китая.