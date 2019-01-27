В Україну стали завозити менше сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Україна скоротила показники імпорту сигарет. Про це свідчать дані ДФС, передає УНН.
Так, у 2018 році Україна імпортувала сигарет на 50 млн дол., що на 7,5% менше, аніж у 2017 році.
Найбільше сигарет було поставлено з Німеччини та Швейцарії – на 19,6 млн дол. та 10,6 млн дол. відповідно.
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При цьому, експорт сигарет Україною зріс – на 15,9%. У 2018 році Україна поставила за кордон сигарет на 340 млн дол.
Найбільше українські сигарети купували у Грузії та Японії – на 130 млн дол. та 71 млн дол. відповідно.
Нагадаємо, наприкінці минулого року на Буковині затримали мікроавтобус з контрабандними сигаретами.