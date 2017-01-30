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В Україну приїде з візитом французький міністр, Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі М.Фекль

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 січня. УНН. З візитом в Україну приїде французький міністр, Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за кордоном Матіас Фекль. У рамах візиту М.Фекль відвідає Маріуполь. Про це проінформували у Донецькій ОДА, повідомляє УНН.

З візитом в Україні французький посадовець перебуватиме з середи, 1 лютого, по п’ятницю ,3 лютого. Як повідомили в ОДА, “цей візит стане нагодою поновити підтримку з боку Франції процесу врегулювання конфлікту на Донбасі та реалізації Мінських угод , а також програмі реформ, яку провадить український уряд”.

1 лютого М.Фекль відвідає Маріуполь, де зустрінеться із чиновниками.

“Після цього Міністр відвідає КПВВ „Пищевик“, аби побачити, в яких умовах відбувається повсякдень перетин лінії розмежування місцевим населенням. Потім він ознайомиться з роботою фільтрувальної станції, яка постачає воду до Маріуполя і його околиць, де зможе оцінити важливість питань, пов’язаних із водозабезпеченням населення регіону. По тому, Міністр завітає до міського ліцею Маріуполя та, зокрема, спеціалізованого класу французької мови. ...Наостанок М.Фекль відвідає міську лікарню швидкої медичної допомоги, аби передати їй пересувний рентгенівський апарат, наданий Францією в якості гуманітарної допомоги”, — повідомили в Донецькій ОДА.

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