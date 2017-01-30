В Украину приедет с визитом французский министр, Госсекретарь по вопросам внешней торговли М.Фекль

С визитом в Украине французский чиновник будет находиться со среды, 1 февраля, по пятницу, 3 февраля. Как сообщили в ОГА, "этот визит станет поводом восстановить поддержку со стороны Франции процесса урегулирования конфликта на Донбассе и реализации Минских соглашений, а также программе реформ, которую проводит украинское правительство".

1 февраля М.Фекль посетит Мариуполь, где встретится с чиновниками.

"После этого Министр посетит КПВВ" Пищевик ", чтобы увидеть, в каких условиях происходит повседневное пересечение линии разграничения местным населением. Затем он ознакомится с работой фильтровальной станции, которая поставляет воду в Мариуполь и его окрестности, где сможет оценить важность вопросов, связанных с водоснабжением населения региона. После этого, министр посетит городской лицей Мариуполя и, в частности, специализированный класс французского языка. ... Напоследок М.Фекль посетит городскую больницу скорой медицинской помощи, чтобы передать ей передвижной рентгеновский аппарат, предоставленный Францией в качестве гуманитарной помощи ", - сообщили в Донецкой ОГА.