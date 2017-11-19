В Україну прибув радник Трампа

“Радник президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані сьогодні, 19 листопада, прибув до Харкова з робочим візитом”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що разом з Р.Джуаліні до України прилетіли експерти з безпеки компанії “Guliani Security & Safety”.

В аеропорту гостей зустріли міський голова Харкова Геннадій Кернес, перший заступник міського голови Ігор Терехов та директори департаментів міськради.

Також повідомляється, що у понеділок, 20 листопада, Р.Джуліані візьме участь у нараді “Харків — безпека і правопорядок”, на якій презентує напрацювання щодо поліпшення сфери безпеки в місті Харкові.

Як повідомляв УНН, сенатор США закликав Трампа надати летальну зброю для України.