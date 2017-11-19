В Украину прибыл советник Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Советник президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани прибыл в Харьков с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.
“Советник президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сегодня, 19 ноября, прибыл в Харьков с рабочим визитом”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что вместе с Р.Джуалини в Украину прилетели эксперты по безопасности компании “Guliani Security & Safety”.
В аэропорту гостей встретили мэр Харькова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов и директора департаментов горсовета.
Также сообщается, что в понедельник, 20 ноября, Р.Джулиани примет участие в совещании “Харьков — безопасность и правопорядок”, на которой представит наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.
Как сообщал УНН, сенатор США призвал Трампа предоставить летальное оружие для Украины.