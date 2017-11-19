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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4255 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 31754 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82116 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67939 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 100998 просмотра

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В Украину прибыл советник Трампа

В Украину прибыл советник Трампа

Киев  •  УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Советник президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани прибыл в Харьков с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

“Советник президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сегодня, 19 ноября, прибыл в Харьков с рабочим визитом”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что вместе с Р.Джуалини в Украину прилетели эксперты по безопасности компании “Guliani Security & Safety”.

В аэропорту гостей встретили мэр Харькова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов и директора департаментов горсовета.

Также сообщается, что в понедельник, 20 ноября, Р.Джулиани примет участие в совещании “Харьков — безопасность и правопорядок”, на которой представит наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.

Как сообщал УНН, сенатор США призвал Трампа предоставить летальное оружие для Украины.

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