В Україну прибули 500 учасників Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україну прибули близько 500 членів команд країн-учасниць пісенного конкурсу Євробачення-2017. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Наразі в Україну прибули представники майже 40 країн-учасниць конкурсу "Євробачення-2017". Варто зазначити, що разом з конкурсантами у складі делегацій прибуло близько 500 осіб, серед яких організатори, члени команд, коментатори тощо. Більшість з них прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили в аеропортах "Бориспіль" та "Київ". І тільки одна команда — із Молдови — прибула через автомобільний пункт пропуску "Платонове", що на Одещині”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Держприкордонслужба, у взаємодії з іншими правоохоронцями на високому рівні забезпечується підтримання правопорядку, а особлива увага в пунктах пропуску приділяється безпековій складовій.
“Протягом кількох днів оформлення громадян, які прибувають на пісенний конкурс, не було зафіксовано жодного нестандартного випадку в пунктах пропуску через державний кордон”, — повідомили прикордонники.
Як повідомляв УНН, делегації із 36 країн-учасниць вже прибули на Євробачення-2017, що приймає Київ.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.