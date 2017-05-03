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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину прибыли 500 участников Евровидения-2017

Киев • УНН

 • 7582 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украину прибыли около 500 членов команд стран-участниц песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В Украину прибыли 500 участников Евровидения-2017

“Сейчас в Украину прибыли представители почти 40 стран-участниц конкурса „Евровидение-2017“. Стоит отметить, что вместе с конкурсантами в составе делегаций прибыло около 500 человек, среди которых организаторы, члены команд, комментаторы и тому подобное. Большинство из них пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ оформили в аэропортах „Борисполь“ и „Киев“. И только одна команда — из Молдовы — прибыла через автомобильный пункт пропуска „Платоново“ в Одесской области”, — говорится в сообщении.

Как сообщает Госпогранслужба, во взаимодействии с другими правоохранительными органами на высоком уровне обеспечивается поддержание правопорядка, а особое внимание в пунктах пропуска уделяется сфере безопасности.

“В течение нескольких дней оформления граждан, прибывающих на песенный конкурс, не было зафиксировано ни одного нестандартного случае в пунктах пропуска через государственную границу”, — сообщили пограничники.

Как сообщал УНН, делегации из 36 стран-участниц уже прибыли на Евровидение-2017, который принимает Киев.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

Украинские Национальные Новости

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