В Україну прибула делегація високопосадовців США. Її очолила заступниця держсекретаря Венді Шерман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні в Україну прибула делегацієя високопосадовців США на чолі із заступницею Державного секретаря Венді Шерман. Уже відбулась зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, де обговорили ключові виклики, пов'язані з агресією росії, передає УНН.
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"Теракт у Дніпрі вкотре довів, що росія цілеспрямовано вбиває мирних українців. Сьогодні з делегацією високопосадовців США на чолі із заступницею Державного секретаря Венді Шерман обговорили ключові виклики, пов'язані з агресією росії.
В центрі нашої уваги: підтримка людей, які постраждали внаслідок війни, відновлення енергетики після обстрілів, фінансова підтримка", - написав Шмигаль у Telegram.
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Він додав, що розраховує також на допомогу США у відновленні України. Адже насамперед ці кошти будуть спрямовані на відбудову житла людей.
"Вдячні американським партнерам за вагому й відчутну підтримку в боротьбі з ворогом", - резюмував Прем'єр.
Додамо
Чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Північної Македонії Буяр Османі в ході візиту в Україну відвідав Бородянку у Київській області, зруйновану російськими окупантами.