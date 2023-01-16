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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Украину прибыла делегация высокопоставленных чиновников США. Ее возглавила замгоссекретаря Венди Шерман

Киев • УНН

 • 420633 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня в Украину прибыла делегация высокопоставленных чиновников США во главе с заместителем Государственного секретаря Венди Шерман. Уже состоялась встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, где обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией россии, передает УНН.

В Украину прибыла делегация высокопоставленных чиновников США. Ее возглавила замгоссекретаря Венди Шерман

Цитата

"Теракт в Днепре в очередной раз доказал, что россия целенаправленно убивает мирных украинцев. Сегодня с делегацией высокопоставленных чиновников США во главе с заместителем Государственного секретаря Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией россии.

В центре нашего внимания: поддержка людей, пострадавших в результате войны, восстановление энергетики после обстрелов, финансовая поддержка", - написал Шмыгаль в Telegram.

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Он добавил, что рассчитывает также на помощь США в восстановлении Украины. Ведь, прежде всего, эти средства будут направлены на восстановление жилья людей.

"Благодарны американским партнерам за весомую и ощутимую поддержку в борьбе с врагом", - резюмировал Премьер.

Добавим

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в ходе визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области, разрушенную российскими оккупантами.

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