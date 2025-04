Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

Цитата

"Щойно побував на зруйнованих територіях Бородянки, руйнування жахливі. Ці напади росії завдали величезних страждань українському народу, і цим діям немає виправдань. Мої думки з тими, чиє життя було серйозно зламано", - повідомив він.

Just visited the devastated areas in Borodyanka, the destruction is heartbreaking. These Russian attacks caused immense suffering for the Ukrainian people and there are no excuses for these actions. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv

— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Нагадаємо

Буяр Османі повідомив, що прибув з візитом до Києва сьогодні, 16 січня.