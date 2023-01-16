Председатель ОБСЕ посетил Бородянку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в ходе визита в Украину посетил Бородянку в Киевской области, разрушенную российскими оккупантами. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter Османи.
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"Только что побывал на разрушенных территориях Бородянки, разрушения ужасные. Эти нападения россии нанесли огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет оправданий. Мои мысли с теми, чья жизнь была серьезно сломана", - сообщил он.
Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения душераздирающие. Эти российские атаки причинили огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет никаких оправданий. Мои мысли с теми, чья жизнь была серьезно нарушена pic.twitter.com/a9jwuN05Kv
— Буджар Османи (@Bujar_O) 16 января 2023
Напомним
Буяр Османи сообщил, что прибыл с визитом в Киев сегодня, 16 января.