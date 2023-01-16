Председатель ОБСЕ посетил Бородянку

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"Только что побывал на разрушенных территориях Бородянки, разрушения ужасные. Эти нападения россии нанесли огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет оправданий. Мои мысли с теми, чья жизнь была серьезно сломана", - сообщил он.

Только что посетил разрушенные районы в Бородянке, разрушения душераздирающие. Эти российские атаки причинили огромные страдания украинскому народу, и этим действиям нет никаких оправданий. Мои мысли с теми, чья жизнь была серьезно нарушена pic.twitter.com/a9jwuN05Kv

— Буджар Османи (@Bujar_O) 16 января 2023

Напомним

Буяр Османи сообщил, что прибыл с визитом в Киев сегодня, 16 января.