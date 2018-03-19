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В Україну прибуде інспекційна група США з контролю над озброєнням – Генштаб

В Україну прибуде інспекційна група США з контролю над озброєнням – Генштаб

Київ • УНН

 • 14055 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україну прибуває багатонаціональна інспекційна група США для контролю за виконанням Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Управління верифікації Генштабу, протягом поточного тижня іноземні верифікатори проведуть дві інспекції оголошених місць.

“На виконання міжнародних зобов’язань у сфері контролю над звичайними озброєннями у період з 19 по 23 березня 2018 року на території України перебуватиме багатонаціональна інспекційна група США у складі дев’яти осіб для проведення двох інспекцій оголошених місць за ДЗЗСЄ. До складу інспекційної групи США увійдуть представники Румунії та Польщі”, — йдеться у повідомленні українських верифікаторів.

У прес-службі зазначили, що метою цих заходів є контроль за дотриманням Україною кількісних обмежень озброєння та військової техніки, що підпадають під дію ДЗЗСЄ.

За умовами ДЗЗСЄ, міжнародна інспекційна група повідомить про місце першої інспекції через одну годину після прибуття до пункту в’їзду-виїзду Дніпра.

Нагадаємо, закон про нацбезпеку передбачає створення нової вертикалі, яка називається Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

Українські Національні Новини

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