В Украину прибудет инспекционная группа США по контролю над вооружениями - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США для контроля за выполнением Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Генерального штаба ВСУ.
По информации Управления верификации Генштаба, на текущей неделе иностранные верификаторы проведут две инспекции объявленных мест.
"Во исполнение международных обязательств в сфере контроля над обычными вооружениями в период с 19 по 23 марта 2018 на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа США в составе девяти человек для проведения двух инспекций объявленных мест по ДОВСЕ. В состав инспекционной группы США войдут представители Румынии и Польши", - говорится в сообщении украинских верификаторов.
В пресс-службе отметили, что целью этих мер является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.
По условиям ДОВСЕ, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепра.
Напомним, закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ.