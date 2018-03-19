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В Украину прибудет инспекционная группа США по контролю над вооружениями - Генштаб

В Украину прибудет инспекционная группа США по контролю над вооружениями - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 14053 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США для контроля за выполнением Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Генерального штаба ВСУ.

По информации Управления верификации Генштаба, на текущей неделе иностранные верификаторы проведут две инспекции объявленных мест.

"Во исполнение международных обязательств в сфере контроля над обычными вооружениями в период с 19 по 23 марта 2018 на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа США в составе девяти человек для проведения двух инспекций объявленных мест по ДОВСЕ. В состав инспекционной группы США войдут представители Румынии и Польши", - говорится в сообщении украинских верификаторов.

В пресс-службе отметили, что целью этих мер является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.

По условиям ДОВСЕ, международная инспекционная группа сообщит о месте первой инспекции через час после прибытия в пункт въезда-выезда Днепра.

Напомним, закон о нацбезопасности предусматривает создание новой вертикали, которая называется Объединенный оперативный штаб ВСУ.

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